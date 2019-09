Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CODE PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE DI ROMA, NEI PRESSI DEL CANTIERE SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA

PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE DELL’EUR

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA

CODE A TRATTI SULL’APPIA DA ARICCIA A FRATTOCCHIE VERSO LA CAPITALE

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA

A PASSO CORESE CODE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DI ROMA

A ROMA CHIUSA VIA DEFORI IMPERIALI PER 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA, DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA E IL SERVIZIO NAVETTA DELLA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA

RESTIAMO A ROMA CON IL TRASPORTO PUBBLICO

RIPROGRAMMATE FINO ALLE 18.45 LE PARTENZE DELLA FERROVIA CONCESSA ROMA LIDO SIA DA COLOMBO CHE DA SAN PAOLO

INFINE, CONCLUSA ALL’OLIMPICO LAZIO-GENOA

INIZIATO IL DEFLUSSO DEI TIFOSI E LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO CON POTENZIAMENTO DELLA FREQUENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO

DA ALESISO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral