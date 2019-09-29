Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE DI ROMA, NEI PRESSI DEL CANTIERE SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA. PIU’ AVANTI SEMPRE TRAFFICO INTENSO TRA FIUGGI E VALMONTONE SEMPRE VERSO ROMA
SULLE DUE DIRAMAZIONI ROMA SUD E ROMA NORD CODE FINO AL RACCORDO RISPETTIVAMENTE DA TORVERGATA E DA SETTEBAGNI.
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VEIENTANA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA
SULL’A24 TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI, CONTINUANDO SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO RESTANO CODE VERSO L’EUR TRA LA COMPLANARE AL RACCORDO E PARCO DE MEDICI
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA ARICCIA AL RACCORDO ANULARE
INFINE SULLA SALARIA VERSO ROMA CODE DA OSTERIA NUOVA A PASSO CORESE
DA ALESISO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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