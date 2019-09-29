Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 18.50 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE IN DIREZIONE DI ROMA SULL’A1 ROMA NAPOLI PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA FIUGGI E VALMONTONE SEMPRE VERSO ROMA
SULLE DUE DIRAMAZIONI ROMA SUD E ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE FINO AL RACCORDO RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO DELL’A1 E DA SETTEBAGNI.
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA
SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E ARDEATINA
SULL’A24 ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE TRA CASTEL MADAMA E LA BARRIERA ROMA EST,
CONTINUANDO SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA LA COMPLANARE AL RACCORDO E PARCO DE MEDICI
PER IL TRAFFICO DI RIENTRO NELLA CAPITALE
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA ARICCIA AL RACCORDO ANULARE
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA
SULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI GUIDO E IL RACCORDO
CODE A TRATTI ANCHE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA DA FORMELLO AL RACCORDO
INFINE SULLA SALARIA VERSO ROMA CODE DA BORGO QUINZIO A PASSO CORESE
DA ALESISO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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