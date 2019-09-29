Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE IN DIREZIONE DI ROMA SULL’A1 ROMA NAPOLI PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, QUI ATTIVO ANCHE SCAMBIO DI CARREGGIATA.
PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA FIUGGI E DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA
SULLE DUE DIRAMAZIONI ROMA SUD E ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE FINO AL RACCORDO RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO DELL’A1 E DA SETTEBAGNI.
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA UN MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA CASSIA E SALARIA
SEMPRE IN INTERNA POI TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E ARDEATINA
SULL’A24 ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE TRA VICOVARO E LA BARRIERA DI ROMA EST,
CONTINUANDO SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO FIUMICINO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA LA COMPLANARE AL RACCORDO E PARCO DE MEDICI
PER IL TRAFFICO DI RIENTRO NELLA CAPITALE
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA ARICCIA AL RACCORDO
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA
SULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E IL RACCORDO ANULARE
INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE DA LE RUGHE A CASTEL DE CEVERI VERSO ROMA
INFINE SULLA SALARIA SEMPRE VERSO ROMA CODE DA VIA CAMPO MAGGIORE A PASSO CORESE
DA ALESISO CONTI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA
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