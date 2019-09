Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CODE IN DIREZIONE DI ROMA SULL’A1 ROMA NAPOLI PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, QUI ATTIVO ANCHE SCAMBIO DI CARREGGIATA.

PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA FIUGGI E DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA

SULLE DUE DIRAMAZIONI ROMA SUD E ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE FINO AL RACCORDO RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO DELL’A1 E DA SETTEBAGNI.

SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA UN MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA CASSIA E SALARIA

SEMPRE IN INTERNA POI TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E ARDEATINA

SULL’A24 ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE TRA VICOVARO E LA BARRIERA DI ROMA EST,

CONTINUANDO SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO FIUMICINO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA LA COMPLANARE AL RACCORDO E PARCO DE MEDICI

PER IL TRAFFICO DI RIENTRO NELLA CAPITALE

SULL’APPIA CODE A TRATTI DA ARICCIA AL RACCORDO

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA

SULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E IL RACCORDO ANULARE

INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE DA LE RUGHE A CASTEL DE CEVERI VERSO ROMA

INFINE SULLA SALARIA SEMPRE VERSO ROMA CODE DA VIA CAMPO MAGGIORE A PASSO CORESE

DA ALESISO CONTI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA' PER OGGI E' TUTTO

