Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2020 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA PISANA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE
INFINE PERCORRENDO VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
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