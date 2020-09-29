Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 08:45

di - 29 Settembre 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2020 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA PISANA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
    RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
    MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA

    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO
    PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE
    INFINE PERCORRENDO VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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