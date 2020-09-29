Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO TRA A90 GRA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO A POMEZIA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE A SANTA LUCIA TRA VIA MOLISE E VIA BASILICATA NEI DUE SENSI
INFINE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
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