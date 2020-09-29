Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2020 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA SAN GIOVANNI E TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SEMPRE A CAUSA DELL’INCIDENTE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DA FIORENTINI.
PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI STA IN CODA IN VIA PALOMBARESE NEI PRESSI DI SANTA LUCIA.
INFINE SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ TORNERANNO DOMANI, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral