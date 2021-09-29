Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E PIÙ AVANTI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA FLAMINIA.
E PROPRIO SULLA FLAMINIA, PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
SULLA CASSIA, PER TRAFFICO, SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA.
INFINE, DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI RESTA SOSPESA LA LINEA TRAM 3 NELLA TRATTA PIRAMIDE – TRASTEVERE; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral