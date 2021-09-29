Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
FORTI DISAGI SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA DOVE SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
CHI E’ DIRETTO A CIVITAVECCHIA, DEVE USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO LA VIA AURELIA,
CHI E’ DIRETTO A ROMA SEGUIRA’ IL PERCORSO INVERSO
FORTI RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA
LUNGHE CODE DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA
E, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, CODE DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD
CI SPOSTIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA
IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
LE CONSOLARI
PERMANGONO LE CODE SU VIA PONTINA DA VIA APRILIANA A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA
CODE SU VIA ARDEATINA A PARTIRE DA VIA MILLEVOI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE -ROMA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA
RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO RISOLTO IL GUASTO TRA VETRALLA E SAN MARTINO AL CIMINO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral