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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 18:45

di - 29 Settembre 2021 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    FORTI DISAGI SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA DOVE SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
    CHI E’ DIRETTO A CIVITAVECCHIA, DEVE USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO LA VIA AURELIA,
    CHI E’ DIRETTO A ROMA SEGUIRA’ IL PERCORSO INVERSO
    FORTI RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA
    LUNGHE CODE DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA
    E, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, CODE DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD
    CI SPOSTIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA
    IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
    LE CONSOLARI
    PERMANGONO LE CODE SU VIA PONTINA DA VIA APRILIANA A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA
    CODE SU VIA ARDEATINA A PARTIRE DA VIA MILLEVOI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
    SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE -ROMA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA
    RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO RISOLTO IL GUASTO TRA VETRALLA E SAN MARTINO AL CIMINO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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