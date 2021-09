Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

FORTI DISAGI SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA DOVE SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

CHI E’ DIRETTO A CIVITAVECCHIA, DEVE USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO LA VIA AURELIA,

CHI E’ DIRETTO A ROMA SEGUIRA’ IL PERCORSO INVERSO

FORTI RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA

LUNGHE CODE DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA

E, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, CODE DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD

CI SPOSTIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA

IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

LE CONSOLARI

PERMANGONO LE CODE SU VIA PONTINA DA VIA APRILIANA A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA

CODE SU VIA ARDEATINA A PARTIRE DA VIA MILLEVOI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE -ROMA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA

RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO RISOLTO IL GUASTO TRA VETRALLA E SAN MARTINO AL CIMINO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

