Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, RICORDIAMO PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, SUL POSTO ANCHE I VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
IL PERCORSO CONSIGLIATO PER IL TRAFFICO DIRETTO A CIVITAVECCHIA
USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA E NEL SENSO CONTRARIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA,
CAUSA FORTI RIPERCUSSIONI, CODE APPUNTO SULLA VIA AURELIA
DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA
E DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD, VERSO CIVITAVECCHIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PONTINA ALLA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
LE CONSOLARI
CODE INTERESSANO LA NOMENTANA
DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE MENTANA
LA FLAMINIA CODE DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE -ROMA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral