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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 19:15

di - 29 Settembre 2021 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, RICORDIAMO PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, SUL POSTO ANCHE I VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
    IL PERCORSO CONSIGLIATO PER IL TRAFFICO DIRETTO A CIVITAVECCHIA
    USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA E NEL SENSO CONTRARIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA,
    CAUSA FORTI RIPERCUSSIONI, CODE APPUNTO SULLA VIA AURELIA
    DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA
    E DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD, VERSO CIVITAVECCHIA
    SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA
    IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PONTINA ALLA TIBURTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
    LE CONSOLARI
    CODE INTERESSANO LA NOMENTANA
    DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE MENTANA
    LA FLAMINIA CODE DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
    INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE -ROMA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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