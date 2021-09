Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

APRIAMO CON L’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, LA CAUSA UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, SUL POSTO ANCHE I VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

USCITE OBBLIGATORIE:

PER IL TRAFFICO DIRETTO A CIVITAVECCHIA

USCITA DI SANTA SEVERA E RIENTRO IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA, STESSO PERCORSO E USCITE MA NEL SENSO CONTRARIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA

ALTRA VIABILITA’ PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 5 TONNELATE IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CODE SULLA VIA AURELIA

DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA

E DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD, VERSO CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E APPIA

IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

ORA LE CONSOLARI

CODE INTERESSANO LA FLAMINIA TRA VIA DI GTOTTAROSSA E IL RACCORDO IN USCITA

IN ENTRATA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE CHE COMPORTA AL RIDUZIONE DI CARREGGIATA

LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTAMENTI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA PER VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO

STIMATI RITARDI SINO A 30’ PER I TRENI IN VIAGGIO

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DI VENERDI’ 1° OTTOBRE LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12 POSTICIPA LA PARTENZA DALLE 12.00 ALLE ORE 13.30

E' TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

