Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
APRIAMO CON L’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, LA CAUSA UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, SUL POSTO ANCHE I VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
USCITE OBBLIGATORIE:
PER IL TRAFFICO DIRETTO A CIVITAVECCHIA
USCITA DI SANTA SEVERA E RIENTRO IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA, STESSO PERCORSO E USCITE MA NEL SENSO CONTRARIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA
ALTRA VIABILITA’ PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 5 TONNELATE IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CODE SULLA VIA AURELIA
DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSO ROMA
E DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD, VERSO CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E APPIA
IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
ORA LE CONSOLARI
CODE INTERESSANO LA FLAMINIA TRA VIA DI GTOTTAROSSA E IL RACCORDO IN USCITA
IN ENTRATA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE CHE COMPORTA AL RIDUZIONE DI CARREGGIATA
LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA PER VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO
STIMATI RITARDI SINO A 30’ PER I TRENI IN VIAGGIO
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DI VENERDI’ 1° OTTOBRE LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12 POSTICIPA LA PARTENZA DALLE 12.00 ALLE ORE 13.30
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral