Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2019 ore 10:30

Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati all'ascolto con l'infomobilità della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico in lenta ma progressiva ripresa permangono Tuttavia forti rallentamenti residui in carreggiata esterna tra le uscite per Aurelia e l'autostrada roma-fiumicino mentre l'interno e rallentamenti tra la diramazione Roma nord e l'abbia disagi sulla A24 dove segnaliamo traffico intenso con quelle attratti tra l'allaccio con raccordo e la tangenziale in direzione di quest'ultima sottratte interno dell' autostrada Roma Fiumicino Cotral ANSA del Tevere il viadotto della Magliana in entrata sulla via Flaminia si rallenta ancora tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro per chi viaggia poi sulla Casilina tra lentamente tra finocchio Torre Gaia nelle due direzioni infine sulla Pontina traffico rallentato tra Spinaceto l'innesto con la Colombo In entrambe le direzioni