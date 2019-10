Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2019 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità dell’ascolto con l’immobilità della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna coda per incidente tra Colombo e la Appia mentre l’interno ha la Flaminia la Salaria tra Bufalotta e la A24 roma-teramo risultato Urbano dell’a24 salvare Togliatti e la comprare per il raccordo disegnano rallentamenti sulla via Cassia tra l’ho già della torta nelle due direzioni sulla Salaria si segnano rallentamenti all’altezza di Settebagni entrambe le direzioni Si procede a rilento anche in tratti saltuari della Casilina tra la Borghesiana e finocchio nei due sensi più lentamente sulla parte tra lo svincolo per via dei Laghi e Frattocchie in direzione Infine per il trasporto pubblico la tratta urbana della roma-civitacastellana-viterbo risulta rallentata per un guasto tecnico alla stazione Acqua Acetosa Davide tutto al prossimo aggiornamento un servizio regione LazioServizio fornito da Astral