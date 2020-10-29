Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2020 ORE 18:35 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E CASILINA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUESTO
Sulla tangenziale est code per incidente in via del foro italico altezza tor di quinto in direzione salaria
SULLA PALOMBARESE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN LOCALITA’ SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Line tram 3 e 19 sospese tra Galeno e Risorgimento a causa di un incidente. Attivi bus sostituiti
AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI, OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. PER LA DURATA DI 30 GIORNI SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral