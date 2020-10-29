Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2020 ORE 19:35 FRANCESCO TITOTTO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA IN INGRESSO AL CENTO ABITATO DI TIVOLI
INVIATIAMO ALLA PRUDENZA COLORO CHE DOVESSERO PERCORRERE LA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD. PERSONALE SU STRADA TRA MONTEPORZIOCATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1
E Più AVANTI SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, nonché TRA ANAGNI E FERENTINO, SEMPRE DIREZIONE NAPOLI
RICORDIAMO DULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO SETTEBAGNI IN ENTRATA DIREZIONE ROMA
AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI, OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. PER LA DURATA DI 30 GIORNI SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral