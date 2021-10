Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2021 ORE 19:35 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASSIA E L’A24, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1,

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD VERSO NAPOLI;

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL GRA;

PERMANGONO DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA CONGESTIONATO TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST;

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA ANTICA;

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral