Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA.

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD VERSO NAPOLI;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DELLA CHIUSURA SCOLASTICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SUMMIT DEL G20 E LE FESTIVITÀ DI OGNISSANTI IL SERVIZIO DELLE LINEE S RIPRENDERÀ REGOLARMENTE MARTEDI 2 NOVEMBRE.

SEMPRE IN CONSIDERAZIONE DEL G20, RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE FINO AL PRIMO NOVEMBRE LE STAZIONI DELLA METRO B E B1 MARCONI, EUR MAGLIANA, EUR PALASPORT, EUR FERMI E LAURENTINA.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral