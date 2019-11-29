Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN AUMENTO TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA E, PROSEGUENDO, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULL’APPIA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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