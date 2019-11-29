Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, E, AVANTI, TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINIO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
SI STA IN CODA INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;
SULLA VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI SEMPRE IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULL’APPIA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA, E, PROSEGUENDO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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