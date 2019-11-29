Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
FORTI RALLENTAMENTI CON CODE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINIO TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
PERMANGONO CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULL’APPIA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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