Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINIO CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
PERMANGONO CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE, RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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