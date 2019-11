Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, TRA L’APPIA E L’ARDEATINA, E TRA LA PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

ANCORA CODE INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICIN O TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;

TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA ANCORA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

SULLA TIBURTINA CIRCOLAZIONE RALLENTATA TRA TIVOLI TERME E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO VERSO IL CENTRO.

RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

