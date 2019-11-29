Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E TRA L’APPIA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD;
SULLA CASSIA SI RALLENTA ANCORA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA NOMENTANA CIRCOLAZIONE RALLENTATA TRA COLLEVERDE E VIALE KANT IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VITINIA VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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