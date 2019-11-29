Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, E TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE ROMA-NORD;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA NOMENTANA CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN TRATTI SALTUARI TRA COLLEVERDE E VIALE TIRRENO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO E TRIGORIA IN DIREZIONE POMEZIA;
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VITINIA VERSO IL CENTRO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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