Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E ARDEATINA, E, AVANTI, TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE ROMA-NORD;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA SALARIA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VITINIA VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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