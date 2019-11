Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E ARDEATINA, E, AVANTI, TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE ROMA-NORD;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA SALARIA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VITINIA VERSO IL CENTRO.

RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

