Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCA ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI, SULLA CAISLINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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