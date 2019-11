Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAIZONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISIONE IN ESSO

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TEMUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE ED IL RACCORDO, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI R SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO

CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA, PROSEGUENDO TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA APRILIA E CAMPO VERDE, SEMPRE IN DIREZIONE DI LATINA

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

