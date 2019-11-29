Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAIZONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISIONE IN ESSO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TEMUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE ED IL RACCORDO, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI R SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA, PROSEGUENDO TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA APRILIA E CAMPO VERDE, SEMPRE IN DIREZIONE DI LATINA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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