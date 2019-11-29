Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA PARCO DE MEDICI ED IL RACCORDO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE ED IL RACCORDO, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA, MENTRE IN SESNO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMETNI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, TRA POMEZIA ED APRILIA E ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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