Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPSTO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE ED IL RACCORDO, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE TRA TOR DE CENCI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA, MENTRE IN SESNO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMETNI TRA POMEZIA ED APRILIA E ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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