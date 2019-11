Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI IN DIREIZONE DEL CENTRO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

SEMPRE SULL’APPIA TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE VI SONO CODE TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA, MENTRE IN SESNO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMETNI TRA CINQUE PODERI ED APRILIA E ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral