Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGI INCARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TRIONFALE E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA
SPOSTANDOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATA DA UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E RALLENTAMENTI TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA, MENTRE IN SESNO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMETNI TRA CINQUE PODERI ED APRILIA E ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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