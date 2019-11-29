Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
SPOSTANDOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO NEL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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