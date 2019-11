Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

SPOSTANDOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO NEL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI TIVOLI, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

RICORDIAMO CHE OGGI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE, È PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITA LA FASCAI DI SICUREZZA DALLE 18.00 ALLE 21.00.

DA TOMMASO RENZI E DA ASTRAL INFOMOIBLITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral