Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2020 ORE 13.20 TOMMASO RENZI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

TROVIAMO SOLO DELLE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

CHIUSA LA STAZIONE DI POLICLINICO DELLA LINEA METRO B PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20

INTERROTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA FLAMINIO-MONTEBELLO PER UN INCIENDIO ALL’ALTEZZA DI MONTE ANTENNE

RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE

CHIUSA AL TRANSITO VEICOLRE VIA NOMENTANA TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA, COME PERCORSO ALTERNATIVO SI CONSIGLIANO VIA PALOMBARESO O VIA RINALDO D’AQUINO.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

