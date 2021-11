Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 TOMMASO RENZI

TRAFFICO REGOALRE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

DIFATTI SI SEGNALANO SOLTANTO DELLE

CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREIZONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE SULLA CASILINA ALL’ATLEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO AD ORTE CHE CAUSAVA RALLENTAMENTI SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE, I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO FINO A 70 MINUTI DI RITARDO

