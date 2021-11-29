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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2021 ore 12:30

di - 29 Novembre 2021 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOALRE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    DIFATTI SI SEGNALANO SOLTANTO DELLE
    CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
    SEMPRE NELLE DUE DIREIZONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE SULLA CASILINA ALL’ATLEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO AD ORTE CHE CAUSAVA RALLENTAMENTI SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE, I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO FINO A 70 MINUTI DI RITARDO
    DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICEREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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