Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA.

MASSIMA ATTENZIONE PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULL’AUTOSTRAD A1 FIRENZE ROMA PER UN INCIDNETE OCCORSO IN PROSSIMITÀ DI ORTE VERSO FIRENZE.

PRUDENZA ALLA GUIDA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA, PER UN SECONDO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA.

PERMANGONO CODE SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO PER LA FLAMINIA E LA SALARIA IN DIREZIONE EST.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA TORRE MAURA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI.

DA FEDERICO MONTI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral