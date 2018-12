Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

Segnalata nebbia a banchi sull’ a1 tra colleferro e ceprano. Prestate attenzione poiche la visibilità è molto ridotta.

nebbia anche tra chiusi e ponzano romano e sulla diramazione roma nord tra castel nuovo di porto e settebagni, qui la visibilità è inferiore ai 90 mt

a roma oggi attivato il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30 non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1; auto a benzina e diesel Euro 0-1-2.

sempre a roma Sulla Tangenziale est, riaperta la rampa che immette sul tratto urbano dell’autostrada A24 in direzione Gra. Il tratto era stato chiuso nei giorni scorsi a causa di un muro pericolante

