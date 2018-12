Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 09:30

VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio

Il TRAFFICO è scorrevole SUlla rete STRADale della regione

sull’ a1 milano napoli Segnalata ancora nebbia tra chiusi e ponzano romano, la visibilità è inferiore ai 90 mt

nebbia a banchi segnalata anche tra colleferro e ceprano. Prestate attenzione poiche la visibilità è molto ridotta.

a roma oggi attivato il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30 non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1; divieto di circolazione anche per le auto a benzina e diesel Euro 0-1-2.

sempre a roma Sulla Tangenziale est, riaperta la rampa che immette sul tratto urbano dell’autostrada A24 in direzione Gra. Il tratto era stato chiuso nei giorni scorsi a causa di un muro pericolante

Infine oggi alle 15 si disputa l’incontro di calcio tra la lazio e il torino allo stadio olimpico, disposta una particolare disciplina di traffico nelle zone limitrofe allo stadio già dalle 13.00

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral