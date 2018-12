Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN ritrovati all'ascolto dell'INFOMOBILITA' della regione lazio

code per incidente sull’a1 roma firenze tra ponzano romano e magliano sabina in direzione di firenze

rallentamenti sul raccordo anulare tra flaminia e salaria in carreggiata interna

code a tratti sulla cassi atra l’olgiata e tomba di nerone nei due sensi di marcia

rallentamenti anche sulla flaminia all’altezza di morlupo in direzione di roma e sulla salaria tra monterotondo scalo e fonte di papa in entrambi i sensi

sempre sulla salaria code in entrata a roma tra l’aeroporto dell’urbe e la tangenziale est

rallentamenti SULLA casilina tra borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia

e proseguendo sempre sulla casilina code nei deu sensi di marcia a sancesareo

infine ricordiamo che a roma oggi e’ attivo il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. fino alle 20,30 non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1; divieto di circolazione anche per le auto a benzina e diesel Euro 0-1-2.

DA alessio conti PER il momento E' TUTTO

Servizio fornito da Astral