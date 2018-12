Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

risolto l’incidente sullA PONTINA AL KM 14+000 IN DIREZIONE ROMA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO PERMANGONO CODE TRA LO SVINCOLO CON LA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE DEI CADUTI PER LA RESISTENZA CAUSA INCIDENTE AVVENUTO AL KM 13+500

SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SI INCOLONNA SUBITO DOPO CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE

sul tratto urbano dell’a24 code in IMMISSIONE ALLA tangenziale est

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

infine ricordiamo che a roma oggi E’ATTIVO il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30

