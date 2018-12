Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

sul tratto urbano dell'a24 code in IMMISSIONE ALLA tangenziale estin entrata a roma rallentamenti sulla flaminia all'altezza di prima porta mentre in uscita dalla capitale si rallenta sulla cassia tra la storta e isola farnesepassiamo alla via casilina con rallentamenti in entrambe le direzioni tra la borghesiana e finocchioinfine ricordiamo che a roma oggi E'ATTIVO il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30