Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 18:30

VIABILITA' DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 18.20

iniziamo dal RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

sulla a1 diramazione roma sud code in direzione raccordo da tor vergaTA

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA tra la borghesiana e finocchio

MENTRE SULLA VIA PORTUENSE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE TRA VIA DEL LAGO TRAIANO E VIA PIETRO DA CORTONA IN DIREZIONE ROMA

i trasporti a roma saranno potenziati nella notte di capodanno

le linee della metro a- b -b1- c saranno in servizio ininterrottamente dalle ore 5.30 del 31 dicembre alle ore 3.30 del primo gennaio 2019

anche 12 linee di mezzi in superfice di bus e tram, la ferrovia roma lido e la tratta urbana della flaminio-montebello prolungheranno il servizio fino alle 3.30 del primo gennaio

infine ricordiamo che a roma oggi E’ATTIVO il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30

