Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 19:30

VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONASERA E BEN trovati ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON INFOMOBILITA’ della regione lazio

iniziamo dal RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

i trasporti a roma saranno potenziati nella notte di capodanno

le linee della metro a- b -b1- c saranno in servizio ininterrottamente dalle ore 5.30 del 31 dicembre alle ore 3.30 del primo gennaio 2019

anche 12 linee di mezzi in superfice di bus e tram, la ferrovia roma lido e la tratta urbana della flaminio-montebello prolungheranno il servizio fino alle 3.30 del primo gennaio

MENTRE LA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA’ LE CORSE ALLE ORE 21.00 DEL 31 DICEMBRE

infine ricordiamo che a roma oggi E’ATTIVO il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral