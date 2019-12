Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA APPIA A VELLETRI SI STA IN CODA TRA VIA PONTE DELLA REGINA E VIA ILARIA ALPI NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMAMENDO SULLA VIA APPIA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA BORGO FAITI E PONTINIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL TRATTO INTERESSATO

A PALESTRINA DALLE ORE 9 E FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO NATALE PRENESTINO 2019

CI SPOSTIAMO A BRACCIANO DOVE FINO AL 6 GENNAIO SOSTA VIETATA IN VIA VOLPI PER L’EVENTO PRESEPE VIVENTE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral