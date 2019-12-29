Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA APPIA A VELLETRI SI STA IN CODA TRA VIA PONTE DELLA REGINA E VIA ILARIA ALPI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO SULLA VIA APPIA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA BORGO FAITI E PONTINIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL TRATTO INTERESSATO
A PALESTRINA DALLE ORE 9 E FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO NATALE PRENESTINO 2019
CI SPOSTIAMO A BRACCIANO DOVE FINO AL 6 GENNAIO SOSTA VIETATA IN VIA VOLPI PER L’EVENTO PRESEPE VIVENTE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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