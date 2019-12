Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

A PALESTRINA DALLE ORE 9 E FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO NATALE PRENESTINO 2019

A FARA IN SABINA ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER L’ANNUALE MNIFESTAZIONE “DOMENICHE NATALIZIE” DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI DALLE ORE 6 E FINO ALLE ORE 21

A CAPENA IN OCCASIONE DELL’EVENTO OTTAVA MARATONINA DI CAPENA E DI BUONA ANNO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GRAMSCI E PIAZZA DUE AGOSTO

