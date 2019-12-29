Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
A CERVETERI SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE SETTEVENE PALO NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA PASSO DI PALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO A BASSANO ROMANO SULLA PROVINCIALE VIA SAN VINCENZO TRA VIALE 4 NOVEMBRE E VIA DI MONTECASTELLO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA SI STA IN CODA A PALOMBARA SABINA TRA VIALE UNGHERIA E VIA GIOVANNI CONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA STATALE SALARIA SI RALLENTA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A RIGNANO FLAMINIO ALL’ALTEZZA DI VIA MORETTI IN DIREZIONE SANT’ORESTE
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