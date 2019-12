Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A CECCHINA TRA VIA ANZIO E VIA CALABRIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A PAVONA SI RALLENTA IN VIA OLIVELLA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA CRISTINA IN DIREZIONE SANTA PALOMBA

PERCORRENDO LA REGIONALE 155 DI FIUGGI A CAVE RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA FERROVIA E VIA DEI FALEGNAMI NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA A SAN VITO ROMANO SULLA PROVINCIALE VIALE PIAVE TRA VIALE DELLE CESE E VIA SAN VITO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI TRA VIA CINQUE SASSI E LA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA NELLE DUE DIREZIONI

A CAPENA IN OCCASIONE DELL’EVENTO OTTAVA MARATONINA DI CAPENA E DI BUONA ANNO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GRAMSCI E PIAZZA DUE AGOSTO

