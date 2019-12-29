Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A CECCHINA TRA VIA ANZIO E VIA CALABRIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A PAVONA SI RALLENTA IN VIA OLIVELLA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA CRISTINA IN DIREZIONE SANTA PALOMBA
PERCORRENDO LA REGIONALE 155 DI FIUGGI A CAVE RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA FERROVIA E VIA DEI FALEGNAMI NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA A SAN VITO ROMANO SULLA PROVINCIALE VIALE PIAVE TRA VIALE DELLE CESE E VIA SAN VITO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI TRA VIA CINQUE SASSI E LA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA NELLE DUE DIREZIONI
A CAPENA IN OCCASIONE DELL’EVENTO OTTAVA MARATONINA DI CAPENA E DI BUONA ANNO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GRAMSCI E PIAZZA DUE AGOSTO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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