Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 TRATTA ROMA FIRENZE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

A TREVIGLIANO ROMANO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA 4 NOVEMBRE TRA VIA DEI CASTANI E VIA DELLA RENA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A VITERBO RALLENTAMENTI IN VIALE FIUME TRA PIAZZA 20 NOVEMBRE E VIA FOSSITELLA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A SAN CESAREO SULLA VIA CASILINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI NELLE DUE DIREZIONI

A PALESTRINA DALLE ORE 9 E FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO NATALE PRENESTINO 2019

