Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE FROSINONE
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA STATALE SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE SETTEBAGNI
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA 4 NOVEMBRE E VIA CICERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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