Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
A PALESTRINA FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO NATALE PRENESTINO 2019
A FARA IN SABINA ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER L’ANNUALE MANIFESTAZIONE “DOMENICHE NATALIZIE” DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI FINO ALLE ORE 21
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